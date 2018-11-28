Sinop'ta "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" Projesi

Sinop
'ta, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi düzenlenen törenle start aldı.
Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen törende konuşan Sinop Valisi Köksal Şakalar, projenin amacının Türkiye
genelinde 100 binden fazla çocuğa yüzme öğretebilmek olduğunu söyledi.
Projenin 3. ve 4. sınıf öğrencilerini kapsadığını vurgulayan Vali Şakalar, "Yüzme çocuklarımızın bizlerin hayatını kurtaran bir spor dalı. Çocuklarımız spor yaparken bir yandan da öğrendikleriyle ileride lazım olduğunda kendi hayatlarını ve diğer insanların hayatlarını kurtaracaklar." diye konuştu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Sinop İl Müdürü Kazım Açıkbaş ise, projenin amacına ulaşacağından emin olduklarını belirtti.
Konuşmaların ardından öğrencilere yüzme eğitimi verildi..
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:03