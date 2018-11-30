Sinop'taki Festivalde 2,5 Ton Hamsi Tüketildi

30 Kasım 2018 Cuma 15:08



30 Kasım 2018 Cuma 15:08

Sinop'ta, Ayancık Belediyesi tarafından düzenlenen Hamsi Festivali'nde 2,5 ton hamsi tüketildi.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen festivale katılanlara hamsi ile helva ikram edildi.Yaklaşık 2,5 ton hamsinin tüketildiği festivale katılanlar ikramın ardından müzik eşliğinde eğlendi.Belediye Başkanı Aslan Özdemir, yaptığı konuşmada, Sinop'un bir balık şehri olmasına karşın bu tür festivaller düzenlenmesi noktasında yetersiz kalındığını söyledi.Ayancık Belediyesi olarak bir ilke imza attıklarını vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:"Balık kenti olarak anılan Sinop'ta maalesef özellikle hamsiyle ilgili festival yapılmıyordu. Bunu bir eksiklik olarak gördük ve ilçemizde ilk kez hamsi festivali düzenlendik. Çok yoğun katılım oldu. Hamsi bizim yöremizin en önemli deniz ürünlerinden bir tanesi. Bu sene ilkini yaptığımız festivali gelecek yıllara yaymak istiyoruz. Amacımız hamsi yemeyen kimsenin kalmaması. Katılım gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."Festivale AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, bazı yetkililer ile vatandaşlar katıldı.