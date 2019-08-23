Haberler» Güncel» Haber

Sinop'taki hırsızlık zanlıları Kırıkkale'de yakalandı

Sinop'ta üç ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen üç kadından ikisi Kırıkkale'de yakalandı.

23.08.2019 15:58 Sinop'taki hırsızlık zanlıları Kırıkkale'de yakalandı
Sinop'ta üç ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen üç kadından ikisi Kırıkkale'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentte farklı tarihlerde üç ayrı evden hırsızlık gerçekleştirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kamera kayıtlarından söz konusu olayı yaptıkları ileri sürülen üç kadın zanlının kimliklerini tespit etti.

Şüphelilerin Sinop'tan Kırıkkale'ye gittiklerini belirleyen ekipler, burada düzenledikleri operasyonla zanlılardan Ç.E. ve Z.O'yu yakaladı.
Sinop'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kırıkkale, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:21   Başkan Çınar, Dilek Mahallesindeki çalışmaları inceledi
17:21   Rize mimarisinde yapılan konutları, erdoğan açacak
17:21   Uyuşturucu operasyonunda el bombası ele geçirildi
17:21   elektrik teknisyeni, kapıldığı bu akımdan yaralı kurtuldu
17:20   Son Dakika! Başsavcılık'tan Emine Bulut cinayeti açıklaması
17:20   Barınak çalışanlarının dikkati köpekleri hayata bağladı
17:20   Üçüncü kattan düşen suriyeli çocuk, yaşam savaşını kaybetti