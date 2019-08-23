Haberler» Güncel» Haber

Sinop'taki hırsızlık zanlıları Kırıkkale'de yakalandı

Sinop'ta üç ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen üç kadından ikisi Kırıkkale'de yakalandı.

23.08.2019 18:19
Sinop'taki hırsızlık zanlıları Kırıkkale'de yakalandı
Sinop'ta üç ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddia edilen üç kadından ikisi Kırıkkale'de yakalandı.
Alınan bilgiye göre, kentte farklı tarihlerde üç ayrı evden hırsızlık gerçekleştirilmesi üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kamera kayıtlarından söz konusu olayı yaptıkları ileri sürülen üç kadın zanlının kimliklerini tespit etti.
Şüphelilerin Sinop'tan Kırıkkale'ye gittiklerini belirleyen ekipler, burada düzenledikleri operasyonla zanlılardan Ç.E. ve Z.O'yu yakaladı.
Sinop'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Sinop'taki hırsızlık zanlıları Kırıkkale'de yakalandı

Kırıkkale, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:42   Makine arızası veren parasailing otele zorunlu iniş yaptı: 2 yaralı
18:42   Ünye'de şiddetli yağış (2)
18:42   İzmir'deki su kesintisi sona erdi
18:40   Samsun Valisi Kaymak: "Büyük bir tehlike atlattık, metrekareye 140 kilo yağış düştü"
18:39   Tripolis Antik Kenti'nde "Anıtsal Çeşme" bulundu
18:39   Samsun'da sağanak; Yeşil Dere taştı, yollar göle döndü
18:39   Van'da, HDP'lilerin basın açıklamasına polis engeli