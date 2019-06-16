16.06.2019 18:35
Haberler»Güncel » Haber

Sinop'taki kazada yaralanan doktor hayatını kaybetti

Sinop

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan doktor, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan doktor, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Sinop'un Durağan ve Boyabat ilçesi arasında Yandak Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. Samsun'un Bafra ilçesinde özel bir hastanede doktor olarak görev yapan Raif Çaylı idaresindeki motosiklet traktörle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan ve ambulans helikopter ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan doktor Raif Çaylı, yapılan müdahalelere rağmen Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
Çaylı, Samsun, Sinop, Güncel

Son Dakika Haberleri
19:49 Ankara Büyükşehir Belediyesinin peyzaj ve asfalt ihaleleri incelenecek
19:48 Offroad tutkunları festivalde buluştu
19:47 SPOR Ali Koç'un açıklamaları
19:47 BURDUR Motosiklet yön tabelasına çarptı Baba öldü, 2 çocuğu yaralandı
19:46 Arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı
19:45 İsrail Bahreyn Çalıştayı'na katılacak
19:42 Sakarya'da sağanak