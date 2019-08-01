Sinop'taki orman ve örtü yangını

Sinop
'un Dikmen
ilçesinde çıkan ve 8 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili yürütülen soğutma çalışmaları sona erdi.
Dikmen ilçesine bağlı Dumanlı köyünde dün çıkan ve Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ile Tarım ve Orman Bakanlığından talep edilen söndürme helikopteriyle müdahale edilen yangının ardından bölgede soğutma faaliyetlerini sürdüren ekipler çalışmalarını tamamladı.
Öte yandan Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada soğutma çalışmalarının 5 arazöz, bir dozer, 40 orman işçisi, bir su tankeri ve 10 teknik personelin katılımıyla gerçekleştirildiği bildirildi.