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Sinop'taki orman yangını

Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma işlemleri tamamlandı.

07.08.2019 16:48 Sinop'taki orman yangını
Sinop'un Boyabat ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma işlemleri tamamlandı.
Kaymakam Fatih Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile Koçak köyü arasındaki ormanlık alanda çıkan yangının yaklaşık 25 hektarda etkili olduğunu söyledi.
Yangın ihbarı üzerine bölgeye hemen Sinop ve çevre illerden ekiplerin sevk edildiğini belirten Aksoy, zor arazi şartlarına rağmen ekiplerin özverili çalışma yaptığını kaydetti.
Yangın bölgesindeki ekiplerin çalışmalarını tamamladığını dile getiren Aksoy, "Yangın tamamen söndürüldü ve gerekli soğutma işlemleri yapıldı. Yerleşim yerleriyle ilgili olumsuz durum yaşanmadı. Görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Aksoy, ekiplerin yangın bölgesinde bir süre daha bekletileceğini bildirdi.

Fatih Aksoy, Boyabat, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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