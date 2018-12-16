Sinop'taki Silahlı Kavga

Sinop
'ta iki grup arasında çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı. Boyabat
İlçe Emniyet Müdürlüğünce, ilçede iki grup arasında çıkan ve 33 yaşındaki Ferdi Biltekin'in tabancayla vurularak hayatını kaybettiği kavgaya ilişkin yürütülen çalışma sonucu olayla ilgili aranan Ufuk T'nin yakalanmasıyla gözaltına alınanların sayısı 3'e yükseldi.
Gözaltına alınanlardan Biltekin'in akrabaları D.B. ve S.B. emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan Ufuk T. ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Bu arada olayda kullanıldığı öne sürülen tabanca ise emniyet güçlerince zanlıya ait evin kömürlüğünde ele geçirildi.
Olay
Boyabat ilçesinde önceki gece iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda tabancayla vurularak yaralanan Ferdi Biltekin (33) sağlık ekiplerince kaldırıldığı Boyabat 75. Yüzyıl Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili D.B. ve S.B. gözaltına alınmıştı.
Boyabat,Sinop
16 Aralık 2018 Pazar 15:11