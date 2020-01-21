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Sinop'taki trafik kazaları mobese'de

Sinop'taki trafik kazaları MOBESE'deSinop'ta 2019 yılında şehrin çeşitli kavşak ve caddelerinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca görüntülendi.

21.01.2020 11:51 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:54
'taki trafik kazaları MOBESE'de
Sinop'ta 2019 yılında şehrin çeşitli kavşak ve caddelerinde meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarınca görüntülendi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü kent merkezinde geçen yıl meydana gelen trafik kazalarına ilişkin MOBESE kamerası görüntülerini paylaştı. Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından kayıt altına alınan görüntülerde; yol kenarında park halindeki araca çarparak karşı şeride geçen otomobil, virajı alamayan otomobilin denize düşmesi, aracı solamaya çalışan motor sürücüsüne karşı şeritten dönmek isteyen otomobilin çarpması, seyir halindeyken aniden yola çıkan yayaya aracın çarpması, otoyolda karşıya geçmek isteyen yayaya çarpan otomobil, bir süre bekledikten sonra kavşaktan dikkatsizce çıkan araca otomobil çarpması, karşıya geçmek isteyen yayalara motosiklet sürücüsünün çarptığı anlar yer alıyor.
Sinop'taki trafik kazaları mobese'de

Sinop, Güncel

Kaynak: DHA


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