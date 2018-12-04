Sinop'taki Trafik Kazası

Sinop
'ta bir kişinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazasına karışan kamyonun sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Sinop Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi Atakan Erdal'ın (18) ölümüyle sonuçlanan kazaya ilişkin emniyet güçlerince gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mustafa S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Mustafa S. adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.
Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Erdal'ın cenazesi Ordu
köyündeki baba ocağına getirildi.
Burada helallik alınmasının ardından köy camisi avlusuna getirilen Erdal'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından köy kabristanlığında toprağa verildi.
Erdal'ın cenaze törenine katılan okul arkadaşları, gözyaşlarına hakim olamadı.
Sinop'ta dün Atakan Erdal'ın kullandığı 57 FB 508 plakalı otomobil, Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, Mustafa S. idaresindeki 55 ALC 85 plakalı kamyonla çarpışmıştı. Kazada yaralanan Erdal ile yanındaki arkadaşı Furkan Yiğit hastaneye kaldırılmıştı. Erdal, hastanedeki yaşam mücadelesini bugün kaybetmişti.
Sinop
04 Aralık 2018 Salı 16:42