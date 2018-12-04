Sinop'taki Trafik Kazasında Yaralanan Üniversite Öğrencisi Yaşamını Yitirdi

Sinop'ta, otomobille kamyonun çarpışması sonucu yaralanan üniversite öğrencisi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, dün otomobille kamyonun karıştığı trafik kazasında yaralanan Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 1. sınıf öğrencisi Atakan Erdal, Sinop Atatürk Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Küçük Sanayi Sitesi kavşağında, kent merkezinden Samsun yönüne giden Atakan Erdal'ın kullandığı 57 FB 508 plakalı otomobil, Mustafa S. idaresindeki 55 ALC 85 plakalı kamyonla çarpışmış, kazada yaralanan Erdal ile yanındaki arkadaşı Furkan Yiğit, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.
Sinop
04 Aralık 2018 Salı 10:23