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Sinop'tan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi

Sinop Valiliğince, Elazığ ve Malatya için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, deprem bölgesine gönderildi.

13.02.2020 14:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:08Sinop'tan Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere yardım gönderildi
Valiliğince, ve için başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan malzemeler, deprem bölgesine gönderildi.
Vali Köksal Şakalar, yardımların gönderilmesi dolayısıyla Valilik önünde düzenlenen programda, bir daha böyle acılar yaşanmaması temennisinde bulundu.

Yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür eden Şakalar, "Devletimiz hür türlü imkanıyla depremzede vatandaşlarımızın yanında. Allah bu millete, bu devlete buna benzer acılar bir daha göstermesin. Bir kez daha hayatlarını kaybedenlere rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Törenin ardından gıda malzemelerinin bulunduğu iki tır, İl Müftüsü Hayri Çelik'in duasının ardından, deprem bölgesine hareket etti.

Malatya, Deprem, Elazığ, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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