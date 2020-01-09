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Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi geçen yıl 290 bin kişiyi ağırladı

Sinop'ta 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, geçen yıl 290 bin kişi tarafından ziyaret edildi.

09.01.2020 14:08 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:25Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi geçen yıl 290 bin kişiyi ağırladı
'ta 1887-1999 yıllarında hapishane olarak kullanılan, 2000 yılında müzeye çevrilen Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, geçen yıl 290 bin kişi tarafından ziyaret edildi.
Kentte 13 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve hapishane olarak kullanıldığı dönemde "Anadolu'nun Alkatrazı" nitelendirmesi yapılan tarihi yapı, her yıl binlerce kişi tarafından geziliyor.
'de "dark turizm"in (daha önce felaketlerin ya da ürkütücü olayların yaşandığı yerlere yapılan seyahatler) önemli yerleri arasında gösterilen tarihi cezaevi, bölgenin de en çok ziyaret edilen turizm alanlarının başında geliyor.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Hikmet Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi'nin bölgede yer alan müzeler arasında en çok ziyaretçi ağırlayan yapı olduğunu söyledi.

Özellikle yaz dönemlerinde insanların tarihi yapıyı görmek için akın ettiklerini anlatan Tosun, "Burada yaşanmışlıklar var, burada acı ve tatlı anılar yer alıyor. Tarihi cezaevi, geçen yıl 290 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı." dedi.

Başta Sebahattin Ali olmak üzere birçok ünlü ismin geçmişte tarihi cezaevinde kaldığını hatırlatan Tosun, "Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi, bir markadır. Ziyaretçi sayıları da yıllar bazında oldukça fazladır. Bu tarihi yapının restore edilmesi için yakın zamanda çalışmalar başlayacak. Yeni yaşam alanlarının oluşturulacağı çalışmalar tamamlandığında ziyaretçi sayısı artmaya devam edecektir." diye konuştu.

Tosun, tarihi yapının ayakta kalabilmesi için mutlaka restore edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Türkiye, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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