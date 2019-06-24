Sinop turizmde çekim noktası olacak

Sinop turizmde çekim noktası olacakAhmet Çobanoğlu: "Bu senenin daha iyi geçeceğine inanıyorum"SİNOP - Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, Sinop'un 2019 turizm sezonunu değerlendirdi.Çobanoğlu 2019 turizm sezonundan umutlu olduğunu belirterek, "2016 ile başlayan bir süreçte biz turizmimizde ciddi sıkıntılar yaşadık. Turizmde hem azalma oldu. Güneye kaçan bir iç turizm oldu. Bu son 2 yıldır yukarıya döndü tekrar. Yani iç turizmin artık güneydeki payı azalmaya başladı. Çünkü yabancı turistler çok geliyordu. Geçen senede olduğu gibi ki önceki yıla göre söylüyorum. Her seferinde bir önceki yıla göre karşılaştırmak lazım. 2017'ye göre 2018 yılının daha iyi geçtiğini düşünüyorum. Bu sene de 2019'un 2018'den daha iyi olacağını bekliyorum. Çünkü güneyde şu an yabancı turist sayısı çok fazla. Rezervasyon olarak. Fiyatlar da çok yüksek" dedi.Sinop'un yakın gelecekte en iyi alternatif olma niteliğiyle hakkının daha fazlasını alacağına inandığını belirten Çobanoğlu, "Tabii, bu gelen talebi karşılayabilmek için gerekli alt yapı eksikliklerimiz var. Gerek tesis olarak gerek yol, trafik olarak eksikliklerimiz var. Ama bunlarında farkındayız. Sadece bunları gerçekleştirmek için bu problemleri azaltmak için gerekli finansman ve uzmanlık eksikliklerimiz var. Ama talep oluşmadan da bunu birebir de karşılamak mümkün değil. Yani turizm olmadan da, turizm alt yapısı gelişmiyor maalesef. Ama bu talebin artmasıyla birlikte ben bizim de hem alt yapı olarak hem tesis olarak hem kalite olarak hizmet kalitesi anlamında kendimizi geliştireceğimizi düşünüyorum. Bu biraz karşılıklı. Arz-talep dengesi dediğimiz bir şeydir yani. Ekonomide olduğu gibi turizmde de böyle bir şey vardır. Bu sene daha iyi geçecek diye inanıyorum" diye konuştu.