Sinop'un Ayancık İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Hayrettin...

Sinop'un Ayancık ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Hayrettin Kaya kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Hayrettin Kaya 3 bin 551, AK Parti adayı Recep Ak 2 bin 444, MHP adayı Özay Çetin 645 oy aldı.<br><br>-Kaya'nın özgeçmişi-<br><br>1978 yılında Ayancık'ta doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ayancık'ta tamamladı. Türk Hava Kurumu'nun Ankara Başkanlığı'nda çalıştı. Ayancık Belediyesi'nde Mali Hizmetler Müdürü olarak görev alan Kaya, Ayancık Belediye Spor Başkanlığı görevini 2009'dan beri yürütüyor. Hayrettin Kaya evlidir.