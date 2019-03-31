31 Mart 2019, 19:43
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Sinop'un Boyabat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Şefik...

Sinop

Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şefik Çakıcı kazandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şefik Çakıcı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Şefik Çakıcı 7 bin 947, İYİ Parti adayı Hasan Kara 6 bin 232, MHP adayı Şükrü Kaya bin 141 oy aldı.

Çakıcı'nın öz geçmişi-

12 Aralık 1975 yılında Boyabat'ta doğan Şefik Çakıcı, ilk, ortan ve lise öğrenimini Boyabat ilçesinde tamamlamıştır. İşletme alanında lisans eğitimini tamamlayan Çakıcı, evli ve üç çocuk babası. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Çakıcı halen bu görevi yürütmektedir. Şefik Çakıcı, Sinop, AK Parti, Boyabat, Güncel
Kaynak: AA