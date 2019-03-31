Sinop'un Durağan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Ahmet...

Sinop
'un Durağan
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Ahmet Kılıçaslan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Ahmet Kılıçaslan 2 bin 37, MHP
adayı Fehmi Dalkılıç 2 bin 22, CHP
adayı Mustafa Eker
103 oy aldı.
Kılıçaslan'ın öz geçmişi
1962 yılında Durağan ilçesi Sırnıkalınca köyünde doğan Ahmet Kılıçaslan, ilkokulu Durağan Sırnıkalınca Köyü İlkokulunda, orta ve lise öğrenimini Boyabat
İmam Hatip Lisesi'nde tamamladı.
13 Ağustos 1981 tarihinde Sinop Durağan Uzunöz Köyü'nde imam hatip olarak göreve başlayan Kılıçaslan, Anadolu Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Yüksekokulundan 2007 yılında mezun oldu.
Kılıçaslan, 2001-2003 döneminde Almanya Frankfurt
Din Hizmetleri Ataşeliğinde din görevlisi olarak çalıştı.
Ahmet Kılıçaslan, evli ve 3 çocuk babası.
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Kaynak: AA