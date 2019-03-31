Sinop'un Erfelek İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sinop'un Erfelek ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Uzun kazandı.<br><br>Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Uzun bin 75, CHP adayı Muzaffer Şimşek bin 10 oy aldı.<br><br>Uzun'un öz geçmişi -<br><br>1962 yılında Erfelek'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini ilçede tamamladı.<br><br>Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulundan mezun oldu. 1990 yılından bu yana serbest muhasebeci mali müşavirlik görevi yapmaktadır. 1994-1998 yıllarında belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptı.<br><br>Evli ve üç çocuk babasıdır.