31 Mart 2019, 22:43
»»

Sinop'un Erfelek İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Sinop

Sinop'un Erfelek ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Uzun kazandı.

Sinop'un Erfelek ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Uzun kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Uzun bin 75, CHP adayı Muzaffer Şimşek bin 10 oy aldı.

Uzun'un öz geçmişi -

1962 yılında Erfelek'te doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini ilçede tamamladı.

Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksekokulundan mezun oldu. 1990 yılından bu yana serbest muhasebeci mali müşavirlik görevi yapmaktadır. 1994-1998 yıllarında belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Evli ve üç çocuk babasıdır. Mehmet Uzun, AK Parti, Sinop, Erfelek, Güncel
Kaynak: AA