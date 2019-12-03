Sinop'un Kestaneli Baklavasına Birincilik ödülü

İstanbul Yenikapı da TOKKON ve İSGAD tarafından "TOKAT GÜNLERİ" etkinliğine özel olarak Türkiye'nin 12 farklı ilinden ev hanımlarının yarıştığı yöresel mutfak yarışmasının jüri üyeliğini chef usta aşçılar üstlendi.

İstanbul Yenikapı Tokat Günleri etkinliğinde MUGAFED, İSGAD, İSAYDER, İYAGAD ve AKGADER şef ve usta aşçılarından oluşan seçkin jüri üyeleri Yöresel Mutfak Yarışmasında yarışan ev hanımlarının bir birinden lezzetli yemeklerini değerlendirdi. Yarışmanın ana gayesi ev hanımlarına destek ve cesaret vermekti. Jüri üyeleri Yöresel Mutfak Yarışmasında kazanan il Sinop dedi.

Yöresel mutfak yarışmasının seçkin jüri üyeleri ev hanımlarından oluşan yöresel mutfak yarışmasında Birincilik Ödülüne Kocaeli Sinop Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Aysel Öztürk ile ev hanımı Hanife Üstünbaş'ın birlikte yaptığı kestaneli baklavayı layık gördü. Tokat Günleri etkinliğinde düzenlenen yarışma da ipi göğüsleyen kazanan il SİNOP oldu.