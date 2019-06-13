13.06.2019 22:39
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Sinop'un turizm beklentisi

Sinop'un turizm beklentisi Başkan Ayhan: "Misafirlerimizin keyifli güzel bir tatil sezonu geçireceğini öngörüyoruz"SİNOP - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop'ta yaz sezonu öncesi turizmin çok güzel ve yoğun olacağını belirtti.

Sinop'un turizm beklentisi
Başkan Ayhan: "Misafirlerimizin keyifli güzel bir tatil sezonu geçireceğini öngörüyoruz"
SİNOP - Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, Sinop'ta yaz sezonu öncesi turizmin çok güzel ve yoğun olacağını belirtti.
Başkan Ayhan yaz sezonuna hazır olduklarını belirterek, "Sinop'ta yaz sezonunun da çok güzel olacağını, çok yoğun bir katılım olacağını, yoğun bir turist akınıyla Sinop'ta karşı karşıya kalacağımızı tahmin ediyorum. Bunun aslında bir denemesini bayram tatilinde yaptık. Bizim edindiğimiz verilere göre bayram tatili boyunca Sinop'a 80 bin aracın girdiği, yoğun bir turist akınının, yoğun bir misafir akınının olduğunu gördük bu kısa 9 günlük tatil sürecince. Okullar bu hafta sonu kapanıyor. Ardından 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi var. Hemşehrilerimizin bir çoğu, Sinop'u ziyaret edecek olan misafirlerimizin bir çoğu şuan da İstanbul'da seçimi bekliyorlar. 23 Haziran seçimlerinden sonra, Sinop'a yoğun bir misafir akınının olacağını öngörüyoruz ve bütün çalışmalarımız bütün planlarımız da bu yönde yapmış durumdayız. Temizlik konusunda, trafik konusunda dışarıdan gelecek konuklarımızın ve Sinop'ta yaşayan hemşehrilerimizin bir sıkıntı yaşamadan uzun keyifli güzel bir tatil sezonu geçireceğini öngörüyoruz" dedi.Sinop'un turizm beklentisi
Kaynak: İHA
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