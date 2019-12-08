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Sinop üniversite öğrencilerine 'hamsi'li motivasyon

Üniversite öğrencilerine 'hamsi'li motivasyonSinop Üniversitesi'nde moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen hamsi şenliğinde, öğrencilere hamsi ikram edildi.

08.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 08.12.2019 11:05
Üniversite öğrencilerine 'hamsi'li motivasyon
Üniversitesi'nde moral ve motivasyon sağlamak amacıyla düzenlenen hamsi şenliğinde, öğrencilere hamsi ikram edildi. Öğrencilerin eğlenip moral depoladığı etkinlikte, ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi kısa sürede tüketildi.
Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi'nde 6'ıncı Hamsi Şenliği düzenlendi. Etkinliğe, Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Yoğun ilgi gösterilen şenliğe katılanlara, ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi ile ekmek, soğan ve helva ikram edildi. 3 saat süren etkinlik boyunca öğrenciler, müzik eşliğinde horon ve halay oynayarak gönüllerince eğlendi.
Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Dalgın, balık kenti Sinop'ta hamsi şenliğiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek, Geleneksel hale getirdiğimiz hamsi festivalinin 6'ıncsını yapıyoruz. 1 ton kadar hamsiyi öğrencilerimize ikram ettik. Finaller öncesinde öğrencilerimizi stres atmalarını sağlıyoruz ve ilçelerden gelen ve merkezdeki öğrencilerin bir araya gelerek hem tanışma faslı oluyor, dayanışma güç birliği oluyor. Öğrenciler eğlenip, kardeşliklerini pekiştiriyorlar dedi.
Sinop üniversite öğrencilerine 'hamsi'li motivasyon

Sinop Üniversitesi, Sinop, Güncel

Kaynak: DHA


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