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Sinop Üniversitesi Hamsi Şenliği'nde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi

Sinop Üniversitesince düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi tüketildi.

07.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 07.12.2019 16:06Sinop Üniversitesi Hamsi Şenliği'nde öğrencilere 1 ton hamsi ikram edildi
Üniversitesince düzenlenen Hamsi Şenliği'nde 1 ton hamsi tüketildi.

Üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Yerleşkesi'nde düzenlenen şenliğe Prof. Dr. Nihat Dalgın, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Şenliğe katılanlara ızgaralarda pişirilen 1 ton hamsi ile ekmek, soğan ve helva ikram edildi.

Şenliğin sonunda öğrenciler müzik eşliğinde eğlendi.
Prof. Dr. Dalgın, burada yaptığı konuşmada, balık kenti Sinop'ta hamsi şenliğiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını söyledi.
Dalgın, "Özellikle sınav dönemi öncesi burada bir araya gelerek biraz olsun sizleri sınav atmosferinden uzaklaştırmak istedik. İlk kez hamsi tadacak arkadaşlar var aramızda. Böylelikle bir anlamda da hamsinin tanıtımını yapmış olacağız." dedi.
"Ceren Özdemir cinayetini şiddetle kınıyoruz"
Dalgın, Ordu Üniversitesi öğrencisi Ceren Özdemir'in hunharca işlenen bir cinayete kurban gittiğini anımsatarak, "Bir öğrencimizin katledilmesi, şehit edilmesi diyebiliriz, bu cinayeti şiddetle kınıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu noktada uzun süre sizleri arkanızdan takip eden kişilerden kuşkulanmanız gerektiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Hiçbir öğrencimizin böyle bir kötü durumla karşılaşmamasını diliyorum." diye konuştu.

Rektör, Sinop, Güncel

Kaynak: AA

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