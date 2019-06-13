Sinop Üniversitesinde mezuniyet töreni

Sinop Üniversitesi
2018-2019 akademik yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
Üniversite Spor Kompleksi'nde düzenlenen törende 2 bin 342 öğrenci, mezun olma heyecanı yaşadı.Rektör
Prof. Dr. Nihat Dalgın, törende yaptığı konuşmada, Sinop'un artık bir üniversite şehri olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.
Her alanda kaliteli eğitim vermeyi kendilerine amaç edindiklerini vurgulayan Dalgın, "Mükemmelliğin sonu yoktur, iyinin daha iyisi, güzelin daha güzeli vardır. Önemli olan insanın yaptığı işi en iyi şekilde yapma gayreti içinde olmasıdır." dedi.
İnsanın dünyaya bırakacağı en büyük mirasın, dürüstlük olması gerektiğini ifade eden Dalgın, şöyle devam etti:
"Her ortamda dürüst olun ve dürüst olarak anılın. Mezun olan tüm öğrencilerimizden bir isteğimiz var. Bu aziz vatanımıza ve necip milletimize komplo kuranların değirmenine hiçbir zaman su taşımayın. Vatanımıza, milletimize, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkın. Sizleri, ayrılığın verdiği burukluğun yanında, iyi birer insan ve meslek elemanı olarak yetiştirmenin haklı gururu ile hayat mektebine uğurluyoruz. Bu ayrılık, sadece mekan ayrılığı olacaktır. İnanıyorum ki bundan sonraki yaşamınız en az öğrencilik yaşantınız kadar parlak geçecektir."
Konuşmanın ardından fakülte ve bölümlerinde dereceye giren öğrencilere plaket verildi.
Törende eğitim ve sağlık fakülteleri öğrencileri de meslek andı içti. Daha sonra tüm mezun öğrenciler, diplomalarını alarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören, mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla sona erdi.
Törene, Vali Köksal Şakalar, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma
Komutanı Albay Halil Altınbaş ile öğrencilerin aileleri katıldı.
Kaynak: AASinop Üniversitesi
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