Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Sinop Valiliği ikiz kardeşlerin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi

Sinop'ta Sinop Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altında oldukları için evlerinden çıkamayan ikiz kardeşlere muhabbet kuşu hediye etti.

29.04.2020 14:48 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:54
Sinop Valiliği ikiz kardeşlerin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi

Sinop'ta Sinop Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 20 yaş altında oldukları için evlerinden çıkamayan ikiz kardeşlere muhabbet kuşu hediye etti.

Dokuz yaşındaki ikiz kardeşler Tuana ve Talha Çakmaklı, evlerinde besledikleri muhabbet kuşunun kaçması üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubu hattına ulaşarak duruma çok üzüldüklerini; yeni bir muhabbet kuşu istediklerini dile getirdi.

Talepleri kendisine iletilen Vali Köksal Şakalar, ikiz kardeşlerin istediğinin yerine getirilmesini söyledi.

Bunun üzerine, Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi yeni bir muhabbet kuşu alarak ikiz kardeşlere hediye etti.

Tuana ve Talha kardeşler, Vali Şakalar'a teşekkür ederek çok mutlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Sinop Valiliği, Sinop, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Bakanlık’tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Haberler
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Acun’un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Türkiye’nin ’Koronafobi Haritası’ çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
ABD’li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Haberler
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Haberler››Güncel››Sinop Valiliği ikiz kardeşlerin muhabbet kuşu isteğini yerine getirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:34: İstanbullular uyarıları dikkate almadı, trafik yoğunluğu başladı - Haber 15:34: Kırşehir TSO'da "Nefes Kredisi" anlaşması yapıldı - Haber 15:34: Yahşihan Kaymakamı Yılmaz ile Başkan Türkyılmaz, pazar yerinde incelemelerde bulundu - Haber 15:33: Bursa'da erken 1 Mayıs kutlaması - Haber 15:33: Adalet Bakanı Gül, izolasyondaki infaz kurumu memurları ile görüştü - Haber 15:24: Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı - Haber 15:17: Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı - Magazin 15:14: Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı - Haber 11:44: Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı - Magazin