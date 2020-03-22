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Sinop Valiliğinden 65 yaş üstü için açıklama

Sinop Valisi Köksal Şakalar başkanlığında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar kapsamında toplantı yapıldı.

22.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 22.03.2020 17:59
Sinop Valiliğinden 65 yaş üstü için açıklama
Sinop Valisi Köksal Şakalar başkanlığında 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar kapsamında toplantı yapıldı.

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, İl Valileri tarafından, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve Umuma Hıfzısıhha Kanunun 27 nci ve 72 nci maddesi kapsamında; 21.03.2020 tarihi saat 24.00'den sonra 65 yaş ve üstü vatandaşlarımız ile anılan kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılarak sokağa çıkmalarının yasaklanması kararı alındı. Bu kapsamda Sinop Valisi Köksal Şakalar'ın başkanlığında valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda; 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sağlık başta olmak üzere tüm temel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirlerin alınması, ikametlerinden ayrılmalarına yasaklama getirilen vatandaşların 112, 155, 156 numaraları üzerinden ihtiyaçlarını bildirmeleri durumunda, bu çağrıların cevaplandırılması ve gerekli hizmetlerin üretilmesi için ihtiyaç duyulacak sayıda başta kolluk birimleri olmak üzere yeteri kadar kamu görevlisi, ekip ve araç görevlendirilmesi, söz konusu tedbirlere ilişkin gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyetlere neden olunmaması için ilgili birim/kurum yetkilileri ile gerekli koordinasyonun yapılması, sorumlu amirler tarafından uygulamanın yakinen takip edilerek, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi konuları görüşüldü.

Toplantıya, Belediye Başkanı Barış Ayhan, Vali Yardımcıları Abdullah Şahin ve Murat Girgin, İl Emniyet Müdürü Cahit Şahin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan Başakcı ile ilgili Kurum Müdürleri ve STK temsilcileri katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler : İçişleri Bakanlığı, Sinop, Güncel

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