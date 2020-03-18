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SİNOP Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı aranıyor

Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı aranıyorSİNOP'ta kimliği belirsiz kişinin, havalı tüfekle yaban kuşunu vurmaya çalışması, bir vatadaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

18.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:15
Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı aranıyor
SİNOP'ta kimliği belirsiz kişinin, havalı tüfekle yaban kuşunu vurmaya çalışması, bir vatadaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis , sosyal medyada paylaşılan ve tepkilere neden olan görüntüdeki saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Akliman İskelesi'ne dün öğle saatlerinde gelen kimliği belirsiz kişi, yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan bölgede, otomobilinin bagajından çıkarttığı havalı tüfek ile deniz üzerinde uçan yaban kuşunu vurmaya çalıştı. Bu anlar ise piknik için çevrede bulunan Saliha O. tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Saldırganın elindeki tüfeği 2 el ateşlediği, saçmaların hedefi olmaktan son anda kurtulan yaban kuşunun hızla bölgeden uzaklaştığı görülen görüntülerin sosyal medyada paylaşılarak, büyük tepki toplaması üzerine polis harekete geçti. Polis görüntülerdeki kişiyi yakalamak için çalışma başlatırken Saliha O., "Piknik yapıyorduk. Kim olduklarını bilmediğim bu kişi, havalı tüfekle yaban kuşunu vurmaya çalıştı. Bu vurdumduymazlığa tanıklık ettiğim için üzgünüm. Umarım bulunup, cezalandırılır" dedi. SİNOP Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalıştı aranıyor

Kaynak: DHA

Etiketler : Polis, Yaban, Güncel

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