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SİNOP Yangında hayatını kaybeden itfaiyeci uğurlandı

Yangında hayatını kaybeden itfaiyeci uğurlandıİSTANBUL'da çıkan işyeri yangınına müdahale etmek isterken yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Recep Tekin, memleketi Sinop'un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.

21.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:02
Yangında hayatını kaybeden itfaiyeci uğurlandı
İSTANBUL'da çıkan işyeri yangınına müdahale etmek isterken yaralanıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden itfaiye eri Recep Tekin, memleketi Sinop 'un Boyabat ilçesinde toprağa verildi.
İstanbul Bayrampaşa'da Terazidere Mahallesi'nde önceki gün saat 16.00 sıralarında plastik malzemeleri üreten iş yerinin deposunda yangın çıktı. Alevleri görenler, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Alevlere müdahale eden itfaiye erleri Recep Tekin ve Gökhan İlyas yaralandı. Yaralananlar ambulansla Bayrampaşa'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralananlardan Recep Tekin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Recep Tekin'in cenazesi, Bayrampaşa Altıntepsi İtfaiye İstasyonu önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Sinop'un Boyabat ilçesine gönderildi. Tekin için burada cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Tekin'in cenazesi, saat 11.00'da Boyabat Büyük Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir mezarlığında toprağa verildi. SİNOP Yangında hayatını kaybeden itfaiyeci uğurlandı

Kaynak: DHA

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SİNOP Yangında hayatını kaybeden itfaiyeci uğurlandı
Etiketler : Recep Tekin, Boyabat, İtfaiye, Sinop, Güncel

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