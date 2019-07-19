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SİNOP Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar

Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılarSinop'ta, çökme riski taşıdığı belirlenen 2 katlı tarihi ahşap bina için mahalleli, önlem almaya çlaıştı.

19.07.2019 14:18
Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar
Sinop'ta, çökme riski taşıdığı belirlenen 2 katlı tarihi ahşap bina için mahalleli, önlem almaya çlaıştı. Ahşap binayı halatla bağlayan mahalleli, evin restore edilmesini istedi.
Yeni Mahalle'deki 2 katlı tarihi ahşap evin çökme riski olduğu ortaya çıktı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca tescil edilip koruma altına alınan evin yıkılma riskini öğrenen çevredekiler, önlem almaya çalıştı. Mahalle sakinleri, evin kopmak üzere olan ahşap parçası ana gövdeye halatla bağladı. Mahalleli, önlem alınıp evin restore edilmesini istedi. SİNOP Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar
Kaynak: DHA
Sinop, Güncel

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