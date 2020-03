Sinoplu öğrencilerden Mehmetçiğe atkı

Sinoplu öğrencilerden Mehmetçiğe atkıÖzenle hazırlanan hediyeler yapılan duanın ardından 2 bin 250 rakımlı Van Çatak Kayaboğazı Karakolu'nda görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere kargoya verildiSİNOP - Sinop'ta öğrenciler tarafından ilmek ilmek örülerek hazırlanan atkılar 2 bin 250 rakımlı Van Çatak Kayaboğazı Karakolu'nda görev yapan Mehmetçiklere gönderildi. Sinop'un Gerze ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Mehmetçiğe destek için 'İlmek İlmek Emek, Mehmetçiğe Destek Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında öğrenciler askerler için atkı örüp mektup yazdı. Gerze ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri örnek bir projeyi hayata geçirdi. Edebiyat Öğretmeni Çağlar Sarıtaş ve Arapça Öğretmeni Sümeyye Akın koordinatörlüğünde 'İlmek İlmek Emek, Mehmetçiğe Destek Projesi' ile öğrenciler Mehmetçik için atkı ördü. İlmek ilmek ördükleri atkıların her ilmeğine de dualarını katan öğrenciler, duygularını da kaleme döktü. Atkıların yanına termal tayt, çorap ve bere de ekleyen öğrenciler, Mehmetçiğin her zaman yanında olduklarını ifade ettiler. Özenle hazırlanan hediyeler yapılan duanın ardından 2 bin 250 rakımlı Van Çatak Kayaboğazı Karakolu'nda görev yapan askerlere ulaştırılmak üzere kargoya verildi.Proje koordinatörü Edebiyat Öğretmeni Çağlar Sarıtaş konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Askerimiz gerek yurt içinde gerekse yurt dışında her yerde var. Yurt içinde depremde, aynı zamanda çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için de oradaydılar. Biz askerimizin yanında olduğunu göstermek için 'İlmek İlmek Emek, Mehmetçiğe Destek' projesiyle öğrencilerimize bu atkıları ilmek ilmek ördürdük. Bu atkıları ilmek ilmek örerken aynı zamanda dualarını da askerlerimize yolladılar. Van Çatak Kayaboğazı Karakolu'nda görev yapan askerlerimize bu atkılarımızı, berelerimizi ve çeşitli malzemelerimizi gönderdik. Mehmetçiğin yanında olduğumuzu göstermek istedik. Öğrencilerime bu projeden bahsedince çok heyecanlandılar ve gözlerindeki o ışığı görmek beni ayrıca çok memnun etti" dedi.

Kaynak: İHA