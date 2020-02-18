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Sinoplu sporcudan büyük başarı

Anadolu Yıldızlar Ligi 2019-2020 Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Finali, 25 ilden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla Rize'de gerçekleşti.

18.02.2020 01:01 | Son Güncelleme: 18.02.2020 01:01Sinoplu sporcudan büyük başarı
Anadolu Yıldızlar Ligi 2019-2020 Serbest ve Grekoromen Güreş Finali, 25 ilden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla 'de gerçekleşti.

Anadolu Yıldızlar Ligi 2019-2020 Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Finali, Rize'de başladı. Rize Yeni Şehir Salonu'nda 2 gün süren organizasyona, 25 ilden yaklaşık 250 sporcu katıldı. Sinop'tan da sporcu olarak katılan Faikhan Tekin serbest stil 62 kilogramda Türkiye ikincisi oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan antrenör Mustafa Yiğit: " Sinop'ta geldik Rize'ye. İnandık. Madalyamızı ve belgemizi aldık döndük. Faikhan'ı tebrik ediyorum. İleride daha iyisini yapacağımıza eminim." Dedi. - SİNOP

Türkiye, Rize, Spor

Kaynak: İHA

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