Sinoplu vatandaştan 23 Haziran şiiri

Sinop'un Türkeli ilçesinde bir vatandaş, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için şiir yazdı.



İlçeye bağlı Ayaz köyünde yaşayan Celil Ünal, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'a destek için şiir yazdı. Celil Ünal, yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz ki 31 Mart'ta yapılan seçimler iptal edildi. 23 Haziran'da Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu arasında geçen bir seçim olacak. İkisi de bizim insanımız ama fikirler, düşünceler farklı. Bana da bir ilham geldi içimden. İstanbul seçimlerine ışık tutacak bir şiir yazdım" dedi.



"Erdoğan'a destek için yazılmış 20'ye yakın şiirim var"



Ünal, "Şiirleri önümüzdeki günlerde kitap haline getirmeyi düşünüyorum. Şu anda elimde 20'ye yakın yazılmış şiirler var. Genellikle Recep Tayyip Erdoğan'a yazılmış şiirlerim var. İmkan oldukça bunları hem sergilemeyi hem de kitap haline getirmeyi düşünüyorum" diye konuştu. - SİNOP

Kaynak: İHA