Dünyanın ilk uçan taksisi Singapur semalarında test edildi

Singapur'un Marina Körfezi'nde başarılı bir şekilde uçuşunu gerçekleştiren 18 pervaneli hava taksi Volocopter, dünyaya tanıtıldı. Son testini gerçekleştiren uçan taksinin hizmete girmesi için çalışmalar sürüyor. Daha önce Dubai, Helsinki, Almanya ve Las Vegas'ta birçok testten geçen uçan taksi ilk şehir merkezi turunu Singapur'da gerçekleştirdi. Hava taksisinin uygun fiyatlı ve hızlı bir ulaşım aracı olacağı belirtildi.

DÜNYANIN İLK HAVA TAKSİSİ

Dünyanın ilk hava taksi durağı Voloport, Singapur'daki Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) Dünya Kongresi'nde tanıtıldı. Volocopter'in CEO'su Florian Reuter, "VoloPort'u test etmek çok heyecan verici" ifadelerini kullandı.

SAATTE 110 KM HIZ YAPABİLİYOR

Asya'da 2 yıl içinde pilotsuz uçan taksi seferlerine başlanması hedefleniyor. Marina Körfezi üzerinde 2 buçuk dakika uçan taksinin ulaşımda zirveye ulaşacağı belirtiliyor. Volocopter şirketinin ürettiği uçan taksi, bagajla birlikte iki yolcu taşıyabiliyor ve saatte 110 kilometre hıza ulaşabiliyor.