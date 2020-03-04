Sinüzite dikkat: Akciğerinizi ve beyninizi de etkileyebilir

Havaların soğumasıyla sinüzit şikayetlerinin artığına dikkat çeken Op. Dr. Tolga Celal Şahiner, "Sinüzit tedavi edilmezse enfeksiyon kronikleşir. Sürekli geriye doğru mikroplu materyalin akması neticesinde kronik bronşit, amfizem, pnömoni gibi akciğer hastalıkları ya da çok nadir de olsa menenjit, beyin apsesi, kronik farenjit gibi durumlar görülür" dedi.

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümünden Op. Dr. Tolga Celal Şahiner, toplumda sıkça karşılaşılan sinüzite karşı önemli açıklamalarda bulundu. Şahiner, yüz kemikleri içerisinde mevcut olan ve adına sinüs denilen hava boşluklarının iltihabına sinüzit denildiğine dikkati çekerek "Sinüslerin içinde biriken salgıda bakterilerin, mantarların veya virüslerin üremesi neticesinde sinüzit denilen ağrılı akut bir tablo ortaya çıkar. Bu çıkan tablo akut sinüzittir" dedi. Akut sinüzitin baş ve yüz ağrısı şeklinde kendisini gösterdiğini belirten Şahiner, "Hastada bununla beraber üst solunum yolu problemleri ortaya çıkar. Bunlarda; burun tıkanıklığı, burun akıntısı, geniz akıntısı, boğaz ağrısı ve öksürük şeklindedir. Bu akut tablo 8 haftadan daha uzun sürerse kronik sinüzit denilen bir durum ortaya çıkar. Akut sinüzitler hemen daima bakteriyel olup Streptokok, Stafilokok ve hemofilus influenza en sık rastlanan bakterilerdir. Tedavide üst solunum yolu dekonjestanları ile beraber uygun antibiotik tedavisi uygulanır." diye konuştu.

EN PROBLEMLİSİ KRONİK SİNÜZİT

Şahiner, kronik sinüzitlerin ise en problemli ve tedavisi zor olan grubu oluşturduğunu belirterek, şu bilgileri verdi: "Genellikle kronik sinüzitlerde alt da yatan başka patolojik durumlar mevcuttur. Örneğin; üst solunum yolu alerjisi, sinüslerin anatomik varyasyonları, polip, tümör, yabancı cisim ve deviasyon gibi kronik burun tıkanıklığı yapan durumlar, diyabet, alerji, kansızlık, AIDS ve malinite gibi bağışıklık sistemini bozan durumlar bunlardan bazılarıdır"

SOĞUK HAVA RİSKİ ARTIRIYOR

Havaların soğumasıyla sinüzit şikayetlerinin arttığına değinen Şahiner, "Kış aylarında havaların soğuk olması nedeniyle üst solunum yolu direnci zayıflar ve buna bağlı olarak solunum yolu enfeksiyonlarında artış meydana gelir. Bu enfeksiyonlar halk arasında hızla yayılarak salgınlara neden olurlar. Bu neden ile havaların soğumasıyla sinüzit vakalarında da artış olur. Bu tür hastalığa yatkın olanlar veya kalabalık ortamlarda bulunanlar enfeksiyondan korunmaya çalışmalıdırlar. Kış aylarında mevsimine uygun giyinmek ve salgın ortamlarından uzak durmak gerekli aşıları yaptırmak enfeksiyondan korunmak için yapılacak belli başlı işler arasındadır" şeklinde konuştu.

ŞİDDETLİ AĞRILARA NEDEN OLUR

Şahiner, sinüzitin tedavi edilmediği durumlarda enfeksiyonun kronikleştiğine dikkati çekerek şunları söyledi: Sürekli geriye doğru mikroplu materyalin akması (post nazal akıntı) neticesinde kronik bronşit, amfizem, pnömoni gibi akciğer hastalıklarına neden olabilir. Ayrıca uzun süren tedavisiz kronik sinüzitlerde orbital selülit, menenjit, beyin apsesi, orta kulak hastalıkları, kronik farenjit, kronik larenjit gibi durumlar görülür.Günümüzde antibiyotik kullanımına bağlı bu ağır komplikasyonlar nadir görülmektedir. Bunların tedavisi hastanın durumuna göre ve mevcut patolojiye göre yapılır. Özellikle akut sinüzit de ağrı şiddetlidir. Bu gibi durumlarda enjektabıl güçlü ağrı kesiciler ve drenajın bir an önce sağlanması için dekonjestanlar özellikle burun spreyleri kullanılmalıdır. Kafaya sıcak uygulaması faydalı olabilir"

ACI KAVUNU DİKKATLİ KULLANIN

Sinüslerin boşalması için bazı bitkilerden yararlanıldığına de değinen Şahiner, "Bunlardan en sık kullanılanı halk arasında Acı Kavun diye bilinen özü çok asidik olan bir bitkidir. Bunun suyu normal su ile iyice sulandırılarak kullanılması gerekir" dedi ve ekledi: "Direkt damlatılırsa buruna ve üst solunum yollarına zarar verir. Özellikle kronik sinüzit de kullanılır. Kronik sinüzit de kullanılan sinüs lavaj kitleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Faydaları tartışmalıdır. Sinüzitin tedavi yöntemlerinden biri de cerrahidir. Modern cerrahi teknikleri olarak endoskopik sinüs cerrahisi yaygın olarak yapılır. Bu operasyonlarda endoskopik görüntüleme yöntemi kullanılarak sinüslerin kapanmış olan ostiumları açılır ve tıkanıklığa neden olan sebepler ortadan kaldırılır. Bu cerrahi esnasında lazer, radyofrekans, mikrodebrider gibi modern cihazlar kullanılabilir. Ayrıca intraoperatif BT ile ortaklaşa endoskopik yaklaşım en son tekniklerden biridir. Her sinüzit vakası ameliyata uygun değildir. Cerrahi için bazı kriterler vardır. Örneğin; kronik bağışıklık sistemini bozan diabet,allerji gibi durumlarda cerrahinin başarısı azdır. "

- İstanbul