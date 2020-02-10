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Sinyalizasyon arızalarına anında müdahale

Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne bağlı sinyalizasyon ekipleri il genelindeki sinyalizasyon sistemlerine anlık müdahale ediyor.

10.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:55Sinyalizasyon arızalarına anında müdahale
Büyükşehir Belediyesi Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü'ne bağlı sinyalizasyon ekipleri il genelindeki sinyalizasyon sistemlerine anlık müdahale ediyor.

Büyükşehir Belediyesi trafiğin en önemli unsurları sinyalizasyonların doğru çalışması için anlık müdahaleler gerçekleştiriyor. Trafik kazalarına bağlı olarak hasar gören sinyalizasyon sistemlerinin güvenlik tedbirleri kapsamında trafik akışının normal seyrine dönmesi için hızlı müdahale ediliyor. Bu kapsamda ekipler, akşam saatlerinde Yahya Kaptan K2 Kavşağı'nda meydana gelen orta çaplı kaza sonucu tramvay öncelikli sinyalizasyon sisteminde oluşan arızaya müdahale edildi. Sinyalizasyon ekiplerinin zamanında yaptığı müdahale ile her hangi bir sorun yaşanmadan arıza giderildi.

Trafik kazalarının yanı sıra fırtına gibi doğal etkenlerle oluşan arızalara da anında müdahale ediliyor. Sinyalizasyon sistemlerinin fiziki ve elektronik durumları düzeltilerek oluşabilecek aksaklıkların önüne geçiliyor. Kocaeli genelindeki trafik sinyalizasyon sistemlerinin aksamadan çalışması için Büyükşehir Sinyalizasyon ekipleri 7/24 görev yapıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Güncel

Kaynak: İHA

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