13.06.2019 18:43
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ŞİÖ liderleri Kırgızistan'da

ŞİÖ liderleri Kırgızistan

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Bişkek'e gelen liderlerin onuruna konser düzenlendi.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Bişkek'e gelen liderlerin onuruna konser düzenlendi.
Toktogul Satılganov Devlet Konser Salonu'nda verilen ve Kırgız geleneksel müziği ile klasik müzik eserlerinin seslendirildiği konsere, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokoyev, Özbekistan Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Pakistan Başbakanı İmran Han katıldı.
Konser öncesinde Ceenbekov ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bişkek'teki ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nin uluslararası gündemde önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, Kırgızistan'ın ev sahipliğindeki zirvenin başarılı geçeceğine olan inancını dile getirdi.
Kaynak: AA
Şanghay İşbirliği Örgütü, Kırgızistan, Güncel

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