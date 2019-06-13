ŞİÖ liderleri Kırgızistan'da

Kırgızistan
'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü
(ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Bişkek'e gelen liderlerin onuruna konser düzenlendi.
Toktogul Satılganov Devlet Konser Salonu'nda verilen ve Kırgız geleneksel müziği ile klasik müzik eserlerinin seslendirildiği konsere, Kırgızistan Cumhurbaşkanı
Sooronbay Ceenbekov, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping
, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
, Kazakistan
Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokoyev, Özbekistan
Devlet Başkanı Şevket Mirziyoyev, Belarus
Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko
, Afganistan
Devlet Başkanı Eşref Gani
, Hindistan
Başbakanı Narendra Modi
ve Pakistan
Başbakanı İmran Han
katıldı.
Konser öncesinde Ceenbekov ile görüşen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bişkek'teki ŞİÖ Devlet Başkanları Zirvesi'nin uluslararası gündemde önemli bir yeri olduğuna dikkati çekerek, Kırgızistan'ın ev sahipliğindeki zirvenin başarılı geçeceğine olan inancını dile getirdi.
Kaynak: AAŞanghay İşbirliği Örgütü
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