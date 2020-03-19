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Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelendiği İsviçre'de Sion Kulübü, oyunculardan maaşlarını aylık 12 bin 350 frank seviyesine çekmelerini istedi. Bu talebi kabul etmeyen 8 ismin sözleşmeleri feshedildi.

19.03.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:37

Koronavirüsün futbol üzerindeki ekonomik etkileri de ortaya çıkmaya başladı. Futbolun durduğu İsviçre 'de, kulüpler oyunculardan maaşlarında kesintiye gitmelerini isterken, Sion kulübünde flaş bir karar alındı. Sion Başkanı Christian Constantin, oyunculara maaşlarını aylık 12 bin 350 frank seviyesine çekmelerini istedi ve 8 oyuncu bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine Sion'da bu oyuncuların sözleşmeleri feshedildi.

"SİON'UN YAPTIĞI MANTIKSIZ"

Pajtim Kasami, Alex Song, Ermir Lenjani, Xavier Kouassi, Seydou Doumbia, Mickael Facchinetti, Christian Zock ve Birama Ndoye'nin yapılan teklifi kabul etmediği belirtilirken, İsviçre kanunlarının da "olağanüstü hallerde" böyle bir uygulamaya izin verdiği kaydedildi. Djourou'nun menajeri Costa Bonato, kısa sürede böyle bir cevap vermelerinin muhtemel olmadığını belirtirken, "Böyle önemli bir konuda bu kadar kısa sürede cevap beklemek doğru değil. Sion'un yaptığı mantıksız. Bazı oyuncular hala cevap vermedi" ifadelerini kullandı. İsviçre'de bu kararın ardından futbolcular birliği de bir bildiri yayınladı ve kararın kabul edilemez olduğunu belirtti.

(Sporx)

Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi

Haberin Videosu :

İsviçre'de Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Etiketler : İsviçre, Fc Sion, Spor

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