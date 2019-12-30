Sipariş götüren motosikletli kurye kazada öldü

Eskişehir'de otomobille çarpışan motosikletli kurye Serdal Ray, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bir eve sipariş götürmek için yola koyulan talihsiz kurye, karşıdan gelen otomobille çarpıştı.

SİPARİŞ İÇİN YOLA ÇIKTI

Kaza, gece Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi İsmet İnönü-1 Caddesi'nde meydana geldi. Kentteki bir fast food restoranında çalışan Serdal Ray, bir eve sipariş götürmek için motosikletle yola çıktı.

KAZADA AĞIR YARALANDI

Ray, İsmet İnönü Caddesi'ne geldiği sırada R.K. (19) idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Ray, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ancak Serdal Ray, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü R.K. ise ifadesi için Çarşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.