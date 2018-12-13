Siparişleri Yazabilmek İçin Okuma Yazma Öğreniyorlar

13 Aralık 2018 Perşembe 11:42



13 Aralık 2018 Perşembe 11:42

ZUHAL UZUNDERE KOCALAR - Gaziantep'te glütensiz ürünlerin üretilip satıldığı kafede çalışan engelli gençler, müşterilerine daha iyi hizmet edebilmek için okuma yazma öğreniyor.Büyükşehir Belediyesince şubat ayında buğday, arpa, yulaf, çavdar gibi tahılların içerisindeki glütene hassasiyetleri nedeniyle her şeyi yiyemeyen çölyak hastaları ve glütensiz beslenmeyi tercih edenler için açılan "Korumalı iş yeri" statüsündeki "Glutensiz Bir Başka Kafe"de, zihinsel engelli 7 genç hizmet veriyor.Daha önce eğitim almış olsalar bile okuma yazma konusunda sıkıntı çeken engelli personelin, işlerini daha iyi yapabilmelerine imkan tanımak isteyen Engelli Koordinasyon Merkezi, özel okur yazarlık kursu açtı. İkincisi düzenlenen ve 8 hafta hafta sürecek kursta engellilere okuma, yazma, temel matematik ve yaşam becerisi eğitimleri veriliyor.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezinde okuma yazma öğretmenliği yapan Cansu Afacan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, birinci kademe yetişkinlere yönelik kurs ile engelli gençlere okuma yazma becerisi kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.Okuma yazmanın yanı sıra yaşam bilgisi ve matematik de öğretmeye çalıştıklarını anlatan Afacan, "Glutensiz Bir Başka Kafe'de çalışan özel personele kafede sipariş alabilmelerini sağlamak amacıyla birinci kademe okuma yazma öğretimi vererek engellerini kaldırıyoruz. Sabırla, azimle düzeylerine uygun olarak eğitim veriyoruz. Bir adım daha öne gidebilmek için çaba sarf eden özel personellerimizle el ele veriyoruz. Dikte çalışması yoluyla, onların daha rahat çalışmalarını sağlamak istiyoruz." diye konuştu.Afacan, eğitim faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Amacımız yeterli özgüvene sahip olmaları, çevreleriyle uyumlu, kendileriyle barışık bir şekilde hayatlarını devam ettirmeleri." dedi.Kursiyerlerden down sendromlu 26 yaşındaki Nisa Özkebapçı ise Glutensiz Bir Başka Kafe'de çalıştığını ve işini çok sevdiğini söyledi.İşini daha iyi yapabilmek için okuma yazma öğrenmeye çalıştığını anlatan Özkebapçı, "Öğretmenimi de çok seviyorum. 8. sınıfa kadar devam ettim ama okuyup yazamıyordum. Okuma yazmayı burada öğreniyorum." ifadelerini kullandı.Almanya'da doğup büyüyen ve yaklaşık 3 yıl önce ailesiyle Gaziantep'e kesin dönüş yapan zihinsel engelli 30 yaşındaki Caner Çobanoğlu da kafede garsonluk yaptığını, ayrıca mangala, işaret dili ve okuma yazma kurslarına gittiğini belirterek, "Çalışmak çok hoşuma gidiyor. Hocam sayesinde okuma yazmayı öğrendim. Bu benim siparişleri alabilmemi kolaylaştıracak." dedi.18 yaşındaki Hamit Haluk Boybeyi de kafede garsonluk yaparak müşterileri karşıladığını, temizlik yaptığını dile getirerek, çalıştığı için çok mutlu olduğunu kaydetti.Çalışmanın yanı sıra kendileri için düzenlenen kurslara da katıldığını ifade eden Boybeyi, "Okuma yazmayı biliyorum ama kendimi burada geliştiriyorum. Böyle tertemiz iş yeri kimsenin eline geçmez. Eve de kendim gidip geliyorum. Okuma yazmamı geliştirince bu anlamda da kolaylık yaşıyorum." diye konuştu.