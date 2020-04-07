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Siper maskeler sağlık çalışanlarına teslim edildi

Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından korona virüs nedeniyle üretilen siper maskeler, Zonguldak'ın Bakacakkadı Beldesinde faaliyet gösteren Başkent Diyaliz Merkezi'nde görev yapan sağlık personeline teslim edildi.

07.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:26
Siper maskeler sağlık çalışanlarına teslim edildi
Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi tarafından korona virüs nedeniyle üretilen siper maskeler, Zonguldak'ın Bakacakkadı Beldesinde faaliyet gösteren Başkent Diyaliz Merkezi'nde görev yapan sağlık personeline teslim edildi.

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan, çok sayıda kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle tedbirler her geçen gün artıyor. Korona virüs salgınında en önemli görev ise sağlık personellerine düşüyor. Zonguldak'ta da hızla yayılan korona virüs pandemisinden en çok etkilenecekler arasında ise diyaliz hastaları ve sağlık personelleri yer alıyor. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Gençlik Merkezi pandemi nedeniyle zorlu şartlar altında çalışan Başkent Diyaliz Merkezi'ne kayıtsız kalmadı. Geçtiğimiz hafta siper maske üretimine başlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü aracılığıyla Atatürk Devlet Hastanesi personelinin ardından, Başkent Diyaliz Merkezi'ne de yardım elini uzattı. Zonguldak'ın Bakacakkadı Beldesi'nde faaliyet gösteren Başkent Diyaliz Merkezi personelleri, maske desteğinden dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ettiler.

"Yapılan bu jestten dolayı teşekkür ediyoruz"

Başkent Diyaliz Merkezi Sorumlu Hekimi Murat Koç, "Türkiye'nin zor gününde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bu yapmış oldukları jestten dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağlık konusunda bulaşımı engellemenin en güzel yollarından bir tanesi de maske ve eldiven diyoruz. Bir maskeyi elde etmek kolay değil. Gerçekten uğraşmışlar ve çok güzel yapmışlar sağ olsunlar. Yapanların ellerine sağlık, çok teşekkür ediyoruz. Bu sürede hastalarımız da çok mutlu olacaktır. Çünkü; bizden onlara bulaş olmayacak, onlardan da bize bulaş olmayacak. Dolayısıyla yayılımı burada kesmiş olacağız." dedi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Zonguldak, Spor
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