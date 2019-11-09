Sipsi için coğrafi işaret alınacak

BURDURLU sipsi ustası ve icracısı Hüseyin Demir (59), geleneksel ve otantik bir yöre çalgısı olarak bilinen sipsiye coğrafi işaret almak için mücadele ediyor. Altınyayla Kaymakamlığı'nca Türk Patent Enstitüsü'ne müracaat eden Demir, "Evrakın Türk Patent Enstitüsü'ne teslim edildiğini gördüm. En büyük sevincim budur. Artık Dirmil sipsisi tescillenmiş olacak" dedi.

Burdur'a ait geleneksel ve otantik bir yöre çalgısı olarak bilinen ve yoğun olarak Altınyayla (Dirmil) başta olmak üzere Burdur'un diğer ilçeleriyle Muğla'nın Fethiye ilçesinde üretilip çalınan sipsi, curayla kullanıldığında muhteşem bir ikili oluşturuyor. Burdurlu sipsi ustası ve icracısı Hüseyin Demir de ilkokulda kendisi için yaptığı sipsiyle başladığı yolculuğunda 51 yıldır sipsi imalatı yapıyor. Yurt içi ve dışında çok sayıda sanatçı için sipsi yapan Hüseyin Demir, yıllardır da Teke yöresinin en önemli çalgıları arasında yer alan sipsiye coğrafi işaret almak için mücadele ediyor.

14 YILDIR COĞRAFİ İŞARET İÇİN UĞRAŞIYOR

Hüseyin Demir, yaklaşık 14 yıldır sipsiye coğrafi işaret almak için çaba içerisinde olduğunu belirterek, "Coğrafi işaretle ilgili olarak yaklaşık 14 yıldır, Altınyayla (Dirmil) Belediyemize şu anda görevdeki dördüncü başkanımız, bütün başkanlarımızla ayrı ayrı istişare ettik. Sipsiyle ilgili hazırladığımız bütün doneleri, geçmişten günümüze Dirmil sipsisinin özelliğini detaylandırarak, coğrafi işaret almaları için belediyemize sundum. Belediyemizin müracaat ettiğini söylediler ama Türk Patent Enstitüsü'nde o belgeye ulaşamadık" dedi.

'DİRMİL SİPSİSİ TESCİLLENMİŞ OLACAK'

Altınyayla Kaymakamı Sedat Özdemir'e konuyu açtığını ve Özdemir'in konuya çok sıcak yaklaştığını anlatan Demir, "Sipsiye coğrafi işaret alınmasının çok iyi olacağını söyledi. 'Belgeleri bana gönderirseniz gerekli yerlere iletirim' dedi. Elimdeki belgeleri kendisine verdim. Evrakların Türk Patent Enstitüsü'ne teslim edildiğini gördüm. En büyük sevincim budur. Artık Dirmil sipsisi tescillenmiş olacak" diye konuştu.

'BU YIL 4 TANE FRANSA'YA GÖNDERDİM'

İlkokulda 1968 yılında kendisi için yaptığı sipsiyle birlikte başladığı yolculuğunda yaklaşık 51 yılı geride bırakan Demir, şöyle dedi: "Sipsiyi Fethiye, Manavgat, Gazipaşa bölgesinden ellerimle kesip getirdiğim kamışlardan yapıyorum. Konservatuvarda okuyan arkadaşlarımıza, radyo sanatçısı arkadaşlarımıza sipsi yapıp gönderiyorum. Sipsiye ilgi gün geçtikçe artıyor. Bu yıl 4 tane Fransa'ya gönderdim. Avusturya'ya, Almanya'ya, İsveç'e gönderdim. Yurt dışındaki müzisyenler sadece Türkler değil, yabancı müzisyenler de istiyor. Bu şekilde sipsimizin dünyadaki sazlarla çalınabilir hale geldiğine inanıyorum. 8 ayrı seste sipsiye ulaştık. Yerel sipsicilerimiz 'la' ve 'sol' karar sipsi çalar. Biz bunu 8 ayrı sese ulaştırdık. 'Re'den kalın 'si'ye kadar sipsi yaptık. Sipsiyi normal formattan çıkardık. Bütün akortlarda sipsi yapabiliyoruz."

'GÖNÜLLÜ USTA ÖĞRETİCİLİK YAPABİLİRİM'

Üniversitelerde çalgı yapımı bölümünün açılmasını isteyen Hüseyin Demir, şöyle devam etti:

"Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde 2016'da Türk Müziği Konservatuvarı açıldı. Bu benim en büyük idealimdi. Sağ olsun Mustafa Saatçı hocam, 2011 yılında Bulgaristan'da birincilik ödülü alıp gelince kendisini ziyaret ettim. 'Bizden bir talebiniz var mı' diye sordu. Şahsım adına bir talebim olmayacağını ancak üniversitemiz bünyesinde Türk Müziği Konservatuvarı'nın açılmasını istedik. Sağ olsun ilgilendi ve üniversitemizde Türk Müziği Konservatuvarı açıldı. Burada bir tek idealim kaldı o da inşallah üniversitemizde Çalgı Yapım Atölyesi açılmasını bekliyoruz umutla. Gerekirse ben bu bölümde gönüllü, ücretsiz usta öğretici olarak görev alabilirim. Bu enstrümanımızın ölümsüzleştirilmesini ve üniversite bazında, bilimsel anlamda gelişmesini canı gönülden istiyorum."