Sir Alex Ferguson'un Manchester United'ın Başında Çıktığı Son Maçta Çiğnediği Sakız, 390 Bin Pounda Satıldı

26 yıl boyunca Manchester United'ın teknik direktörü olan ve yaklaşık 1500 maça çıkan Sir Alex Ferguson'un son maçında çiğnediği sakız bir internet sitesinde satışa çıkarıldı. Kariyeri boyunca maçlarda yaklaşık 3 bin adet sakız çiğnediği düşünülen Ferguson, kaybettiği veya stresli geçen maçlarda ağzındaki sakızı sinirli şekilde çiğnemesiyle özdeşleşmişti.

WEST BROWMİCH MAÇINDA ÇİĞNEDİĞİ SAKIZ

Manchester United'ın başında son kez 2013 yılında oynanan ve 5-5 beraberlikle sona eren West Bromwich maçına çıkan Ferguson, karşılaşma sonunda sakızını rakip takım maskotuna hediye etmişti. Daha sonra bir MANU taraftarının eline geçen bu sakız geçtiğimiz günlerde bir alışveriş sitesinde satışa kondu.

ELDE EDİLECEK GELİR MANCHESTER UNİTED YARDIM VAKFINA VERİLECEK

Satışa koyan kişi, sakızdan elde edilecek gelirin Manchester United Yardım Vakfı'na verileceğini ifade ederken 390 bin pound (2 milyon 834 bin TL) değerindeki teklif herkesi şaşkına çevirdi.

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