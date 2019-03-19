19 Mart 2019, 19:56
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Sir Alex Ferguson'un Manchester United'ın Başında Çıktığı Son Maçta Çiğnediği Sakız, 390 Bin Pounda Satıldı

Manchester United'da yaklaşık 1500 maça çıkan efsane teknik adam Sir Alex Fergosun'un takımın başında çıktığı son maçta çiğnediği sakız 390 bin pounda satıldı.

26 yıl boyunca Manchester United'ın teknik direktörü olan ve yaklaşık 1500 maça çıkan Sir Alex Ferguson'un son maçında çiğnediği sakız bir internet sitesinde satışa çıkarıldı. Kariyeri boyunca maçlarda yaklaşık 3 bin adet sakız çiğnediği düşünülen Ferguson, kaybettiği veya stresli geçen maçlarda ağzındaki sakızı sinirli şekilde çiğnemesiyle özdeşleşmişti.

WEST BROWMİCH MAÇINDA ÇİĞNEDİĞİ SAKIZ

Manchester United'ın başında son kez 2013 yılında oynanan ve 5-5 beraberlikle sona eren West Bromwich maçına çıkan Ferguson, karşılaşma sonunda sakızını rakip takım maskotuna hediye etmişti. Daha sonra bir MANU taraftarının eline geçen bu sakız geçtiğimiz günlerde bir alışveriş sitesinde satışa kondu.

ELDE EDİLECEK GELİR MANCHESTER UNİTED YARDIM VAKFINA VERİLECEK

Satışa koyan kişi, sakızdan elde edilecek gelirin Manchester United Yardım Vakfı'na verileceğini ifade ederken 390 bin pound (2 milyon 834 bin TL) değerindeki teklif herkesi şaşkına çevirdi.

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Sir Alex Ferguson, Manchester United, Spor



YORUMLAR (7)
MEMLEKETİM: 2 kilo domates ucuza alacam diye tanzim kuyrugunda saatlerce sira bekle. Bu denyonun cignedigi sakiz milyonlarca liraya satilsin. Kiyamet yakindir.
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ASSDDFGGHHJJJKK: Hahahha bunlar da beyin yok
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ZATARA: Acaba dışkısıda para edermi
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KEMALETTİN KEMALETTİNOGULLARI: Bence 1 sene daha kalıp ingilterede spor toto süper lig kupasını kaldırmalıydı yanlış zamanda bıraktı. Nokta imza
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TRE : Me dbiter budur iste biz de olsa Adam tiklamayuz bile
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