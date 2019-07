Sir Bradley Wiggins'ten Tour de France yorumları

Geraint Thomas ve Julian Alaphilippe’in Tour’daki sarı mayo şansı





Geraint Thomas’ın, böyle devam ettiği sürece, kazanmaya en yakın bisikletçi olduğunu düşünüyorum. Eğer Alaphilippe bu şekilde devam ederse Tour’u kazanamayacaktır. İmkânsız. Etrafında sarı mayo için kurulmuş bir takım yok. Takım arkadaşı Enric Mas’ın 15. etapta geride kaldığını gördük. Geçen yılın Vuelta ikincisi Mas, sezon sonu takımdan ayrılacak. Belki de buraya gelirken takımın genel klasman lideri olduğunu düşünüyordu. İşler yarı yolda değişti. Artık genel klasmanda Alaphilippe için çalışıyor Deceuninck - Quick Step. Pazar günü geride kalmak Mas’ın takıma bir tepkisi olabilir. O geride kaldığında Elia Viviani hâlâ pelotonun önünde çalışıyordu.



Az önce söylediğim gibi, Alaphilippe’in sarı mayoyu kazanmak için ona yardımcı olabilecek bir takımı yok. Haftanın sonunda Tour’u kazanmış olacağına inanmıyorum. Bu yalnızca onun gücüyle alakalı değil, etrafında gerçekten sarı mayoyu ona kazandıracak bir takım yok.





Thomas’ın favori olması üzerine





Eminim ki Dave Brailsford (Team INEOS sportif direktörü) takımı bir araya toplayacak ve önümüzdeki günlre için daha güçlü bir plan yapacaklar. Egan Bernal çok iyi bir karakter, bu hafta takım düzeninin içinde olacaktır. Thomas’a bu hafta daha fazla yardım edecektir. Thomas cumartesi günü Alaphilippe’e zaman kaybetse de pazar günü ona karşı zaman kazandı. Soğuk kanlılığını korursa sarı mayoya ulaşan isim olacak.







Thibaut Pinot







Geçtiğimiz Giro’da Vincenzo Nibali’nin yaptıklarına bakalım. Son hafta öncesi, zaman kazanmak için birçok atak yaptı ancak sona gelindiğinde bacaklarında güç kalmamıştı. Simon Yates de Giro’da geçtiğimiz yıl aynı durumu yaşadı. Pinot’nun yaptığı tarz atakların bir bedeli oluyor. Pinot’nun şu an sadece dinlenmesi, gücünü geri toplaması gerektiğini düşünüyorum.





Egan Bernal





Bazen onun ne kadar genç olduğunu unutuyoruz. Evet, mükemmel bir sezon geçiriyor. Paris-Nice’te, İsviçre Bisiklet Turu’nda sarı mayonun sahibi oldu. Tour başlarken onun kazanma potansiyeli olduğunu düşünüyordum ancak bu sene biraz erken olabilir.





2019 model Tour





Böylesi bir Tour de France hatırlamıyorum. Böylesi her şeye açık ve eğlencelisini görmemiştim. Küçükler yarışı gibi, Tour de l’Avenir gibi her şeyin olabileceği bir Tour izliyoruz.