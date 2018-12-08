Sıra Beklerken Müzikle Eğlenen Taksiciler

Edirne
'de sıra beklerken müzikle eğlenen taksicilerin görüntüsü izlenme rekoru kırdı.
Abdurrahman Mahallesi Tarlakapı Caddesindeki Değirmen Taksi Durağında çalışan iki taksici, sıranın kendilerine gelmesini beklerken duraktaki başka bir taksicinin bilgisayardan açtığı müzikle oynadı ve bu anı cep telefonuyla görüntüledi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, binlerce kişi tarafından izlendi.
Taksi durağının başkanı Erdal Çağlayan
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taksicilerin sıra beklerken müzik eşliğinde oynamasının doğaçlama geliştiğini söyledi.
Görüntünün internette paylaşıldıktan sonra izlenme rekoru kırdığını belirten Çağlayan, "Taksicilerin mesaileri çok uzundur. Günde 16 saat mesai yapıyoruz. Sabaha kadar nöbet düzeniyle 24 saat çalışan arkadaşlarımız oluyor durağımızda. Arkadaşlarımızla ayda bir stres atmak ve kaynaşmak için eğlenceler düzenliyorduk. Eğlenceyi yapacağımız gün arkadaşlarımız fazla motive oldu, durakta sıra beklerken güzel bir görüntü çıktı ortaya, hakim olamadılar kendilerine, güzel de oldu." diye konuştu.
"Trakyalılar teneke tıngırtısına oynar"
Taksici Erdoğdu Zangalı (48) da duraktaki taksicilerin arkadaşlık ilişkilerinin çok iyi olduğunu belirterek, "Buradaki arkadaşlarımız kültürlü insanlardır. Videoda gördüğünüz beraber oynadığım taksici arkadaşım Mustafa ağabeyim, eski vali şoförüdür. Ona burada 'vali' diye hitap ederiz. Aytaç arkadaşımız oyun havası açtı, Mustafa ağabeyim de oyun havalarını duyunca hemen oynuyor. Beraber oynadık, stres attık, çok güzel de oldu." dedi.
Taksici Mustafa Kaya (57) ise Trakyalıların teneke tıngırtısına oynadığını ifade etti.
Çocukluğundan beri oynamayı sevdiğini anlatan Kaya, "Oynadık, arkadaşlar da bunu sosyal medyaya atmışlar. Çok izlenmiş paylaşılmış, çok mutlu oldum." şeklinde konuştu.
Çağlayan,Edirne
08 Aralık 2018 Cumartesi 13:22