11 Kasım 2018, 05:35
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Sıra Ekici'de

Sıra Ekici

Erwin Koeman ile yıldızını parlatan Mathieu Valbuena’dan sonra yeni isimler de gündeme geldi.

Erwin Koeman ile yıldızını parlatan Mathieu Valbuena'dan sonra yeni isimler de gündeme geldi. Sakatlığı geçtikten sonra Mehmet Ekici ve Alper Potuk da Koeman'ın takımında yer bulacak.
Ekici ile Alper'i orta saha merkezde görevlendirmek isteyen Hollandalı teknik adam, Valbuena'dan sonra diğer yıldızlardan da üst düzey verim almaya çalışacak.
Mathieu Valbuena

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