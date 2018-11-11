Sıra Ekici'de

<div></div><div>Erwin Koeman ile yıldızını parlatan Mathieu Valbuena'dan sonra yeni isimler de gündeme geldi. Sakatlığı geçtikten sonra Mehmet Ekici ve Alper Potuk da Koeman'ın takımında yer bulacak.</div> <div></div><div>Ekici ile Alper'i orta saha merkezde görevlendirmek isteyen Hollandalı teknik adam, Valbuena'dan sonra diğer yıldızlardan da üst düzey verim almaya çalışacak.</div><div></div> <div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div>