Haberler » Güncel » Sıra gecesinde çiğ köfteden yapılan pasta kestiler - Haber

Sıra gecesinde çiğ köfteden yapılan pasta kestiler

Konya'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından basın mensupları için düzenlenen Sıra Gecesi için, çiğ köfteden pasta hazırlandı.

29.12.2019 13:01 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:06 Sıra gecesinde çiğ köfteden yapılan pasta kestiler
'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı İl Müdürlüğü tarafından basın mensupları için düzenlenen Sıra Gecesi için, çiğ köfteden pasta hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya İl Müdürlüğü tarafından Konya'da yerel ve ulusal medyada görev yapan basın mensuplarını bir araya getirebilmek için sıra gecesi düzenlendi. Bir kafede düzenlen etkinlikte zaman zaman gazetecilerde şiir ve türkü söyleyerek eğlenceye ortak oldu. Bu sırada basın mensuplarına çiğ köfte ikramında bulunuldu. Düzenlenen organizasyonla aynı zamanda yerel bir gazetenin 10. yılı da kutlandı. Gazetenin 10. yılı sebebiyle yetkililer tarafından çiğ köfteden hazırlanan pasta ise dikkat çekti. Pastanın gelişi ve kesilişi sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı. Düzenlenen etkinlikte aynı zamanda basın mensupları oyun havası oynayarak ve halay çekerek programı renklendirdi. Etkinlik sonunda programa katılan basın mensuplarına hediyeler verildi. - KONYA

Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:42   "Türkiye'nin Otomobili" Güneydoğu'da çok beğenildi - Haber
13:42   Büyükçekmece Kaymakamlığından "Kanal İstanbul" açıklaması Açıklaması - Haber
13:41   Ahır yangınında 240 hayvanı telef olan üreticiye yardım eli - Haber
13:40   Moldova Cumhurbaşkanı, YDSK toplantısı için Türkiye'ye geliyor - Haber
13:35   İnanılmaz kurtuluş - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
29.12.2019 13:47:49