Sırada Beşiktaş Var!

Beşiktaş deplasmanına hazırlanan ve şampiyonluk potasında "Ben de varım" diyen Trabzonspor açısından bu hafta ayrı bir öneme sahip... Bordo-mavililer, Kartal 'ı mağlup etmesi halinde 8 sezon sonra bir ilki gerçekleştirmiş olacak.

2010-2011 sezonunun ilk yarısında üç büyük rakibi Galatasaray , Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlardan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, siyah-beyazlıları mağlup edip 8 sezon sonra rakipleri karşısında 3'te 3 yapmanın mücadelesini verecek. Trabzonspor, 2010-2011 sezonunun ilk yarısında, sahasında oynadığı karşılaşmalarda Fenerbahçe'yi 3-2, Beşiktaş'ı 1-0, Galatasaray'ı da 2-0 mağlup etme başarısı göstermişti.

İnce dokunuşlar

Karadeniz ekibi, bu sezon sahasında yaptığı maçlarda ligin 4. haftasında Galatasaray'ı 4-0, ligin 13. haftasında da Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek, 8 sezon sonra ilki gerçekleştirme fırsatı elde etti.

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, yaptıkları dokunuşların etkisini gösterdiğini ve bordo-mavili takımın performansının yükseldiğini ifade ederek, "Doğru işler yapıldı ve yapmaya devam edeceğiz. İyi bir ekip ruhu var. Takımın potansiyeli ön plana çıktı. Arkadaşlık, sevgi, saygı, sahiplenme var. Galibiyetlerimizin daha da anlam kazanması için Beşiktaş maçı önemli. Bizi zor bir maç beklediğini biliyoruz. Büyük maçlarda iyi sonuçlar aldık. Galibiyetler tesadüf değildi. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'yi yendik, Beşiktaş maçını da kazanabiliriz" diye konuştu.