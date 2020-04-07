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Sıradaki Inside Xbox Programı Bu Gece Gerçekleşecek

2018 yılının Mart ayından bu yana Microsoft tarafından Inside Xbox programları düzenleniyor. Nintendo Direct benzeri olan bu program kapsamında da hem Xbox konsolları, servisleri ve oyunları hakkında son haberleri alıyor hem de yeni duyurular ile karşılaşıyoruz.

07.04.2020 00:51 | Son Güncelleme: 07.04.2020 00:51
Sıradaki Inside Xbox Programı Bu Gece Gerçekleşecek
2018 yılının Mart ayından bu yana Microsoft tarafından Inside Xbox programları düzenleniyor. Nintendo Direct benzeri olan bu program kapsamında da hem Xbox konsolları, servisleri ve oyunları hakkında son haberleri alıyor hem de yeni duyurular ile karşılaşıyoruz. Son Inside Xbox programı, Aralık ayındaki X019 sırasında yapılmıştı. Sıradaki ise tam gece yarısı başlayacak.

Microsoft tarafından yapılan duyuru ile yeni Inside Xbox programı 8 Nisan 2020 Çarşamba günü TSİ 00: 00 sıralarında başlayacak. Eğer canlı olarak izlemek isterseniz, Mixer, YouTube ve Twitch kanallarını ve Facebook ve Twitter hesaplarını takip edebilirsiniz.

Kırk dakika kadar sürecek olan program sırasında, Grounded, Gears Tactics, Sea of Thieves ve Xbox Game Pass ile ilgili son bilgiler ve ID@Xbox ekibinin küçük sürprizleri olacak. Yeni nesil Xbox konsolu hakkında herhangi bir yeni detayın gün yüzüne çıkartılmayacağı söyleniyor ama Program Yöntemi Direktörü Jason Ronald ile bir söyleşinin yapılacakmış.

Son olarak, Inside Xbox bitiminde Obsidian Entertainment tarafından geliştirilmekte olan Grounded oyuna ilk bakışın atılacağı özel bir canlı yayın başlayacak. Bu canlı yayını, tercihinize göre Twitch veya Mixer üzerinden izleyebileceksiniz.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Microsoft, Nintendo, Teknoloji
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