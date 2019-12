Sıradaki yıldız: Tarık Biberovic

“Tarık Biberovic çok akıllı ve çalışkan biri. Çalışkanlığının ötesinde; salona idman için gelirken, ‘Bugün neyi daha iyi yapabilirim?’ şeklinde konsantre olarak ve spesifik olarak bu noktaları geliştirmek için geliyor. Hakikaten mental olarak her zaman hazır bir şekilde salonda oluyor. Geldiği günden bu yana çalışma temposunda çok ciddi değişiklikler oldu. Burada nasıl çalışması gerektiğini ve daha iyi oyuncularla çalışarak onlara nasıl yetişebileceğini gördü. Bu sayede çok yüksek bir çalışma temposuna girdi. Ayrıca sadece skor özelliğinin yeterli olmadığını; asist, ribaund katkısı ve savunma sertliği gibi takıma yardımcı olacak diğer alanlarda da kendisini geliştirmesi gerektiğini çok net bir şekilde gördü. Bu noktalara da odaklandı ve oyununu bu alanlarda da geliştirdiğini düşünüyorum.”





Berkay Oğuz - Fenerbahçe Beko Yardımcı Antrenörü











23 Eylül, Metro Enerji Spor Salonu. Fenerbahçe Beko, Euroleague'de yeni sezona sayılı günler kala medya günü organizasyonu için bir arada. Herkesin gözü yeni transferlerde; Nando De Colo ve Derrick Williams'la röportaj yapmak için üçer dörder kişilik kuyruklar oluşmuş durumda.



Salonun giriş kısmında ise genç yıldızlar Egehan Arna, Ergi Tırpancı, Berkay Candan, Ekrem Sancaklı ve Tarık Biberovic olan biteni gözlemliyorlar. Biberovic'in yanına gidip Bogdan Bogdanovic'le kıyaslanması hakkında ne düşündüğünü sorduğumda, "Bogdanovic'in ne kadar iyi bir oyuncu olduğunu söylememe gerek yok. O inanılmaz. Taraftarların beni Bogdan'a benzetmeleri onur verici çünkü o benim idolüm. Ancak ben kendi oyunumu geliştirmeye çalışan genç bir oyuncuyum ve gelişmem gereken birçok konu var." demecini vermişti.





Çalışkan





17 Ekim. Ülker Arena Spor Salonu’nda sezonun ilk Euroleague maçı öncesinde heyecan dorukta. Biberovic, karşılaşmaya 93 dakika kala antrenman partneriyle birlikte parkeye adım atıyor. İlk olarak potanın hemen altından tek eliyle şut atmaya başlıyor. Ardından menzili biraz daha geriye çekip serbest atış çalışması yapıyor. Parke kalabalıklaşmaya başlayınca üçlük çizgisinin ardında kendisine beş yer belirleyip şut atıyor.



Baskonia’ya karşı oynana o maçta Biberovic yalnızca dört dakika forma giymiş ve sayı üretememişti. Ancak maçın kritik geçen son bölümünde rakibin yıldızı Pierra Henry’i iki pozisyonda durdurarak önemli bir katkı yapmıştı.













"NBA'de birçok önemli genç oyuncuya karşı veya onlarla birlikte oynadım. Ayrıca NCAA kariyerimde de buna benzer bir durum vardı. Biberovic bana yıldız seviyesine ulaşan genç oyuncuları hatırlatıyor. Bence harika bir kariyeri olacak. Ayrıca çok iyi bir insan olduğunu söyleyebilirim."





Derrick Williams – Fenerbahçe Beko'nun Euroleague Medya Günü'nde











1 Kasım’daki Zalgiris Kaunas maçı Biberovic için çok da farklı değildi. Maça yine 90 dakika kala parkeye çıkıp ısınmalara başlamış ve maçta 13 dakika süre alıp işin hücum kısmında da rol almıştı.



8 Kasım, Bayern Münih maçı öncesi… Biberovic yine parkeye çıkan ilk isim. Bu sefer serbest atış ve pota altı ısınmalarını es geçip direk olarak yay gerisine açılıyor. Şut idmanı sona erdiğinde ise sağ dipten 44/51, tepeden 39/52 ve sol dipten 23/37'le isabet bularak resitalini sunuyordu.





Oyun özellikleri





Tarık henüz 18 yaşında olmasına rağmen 24 yaşındaki bir forvetin fiziksel özelliklerine sahip. 202 santimetrelik boyunun yanı sıra üst gövdesindeki kas kütlesi dikkat çekiyor. Elbette yaşı dolayısıyla gövdesi henüz oturmuş değil ancak modern basketboldaki tempoya ayak uydurmak için vazgeçilmez ögelerden olan “çekirdek kuvvet” için ideal bir genetiğe sahip.



Bacakları uzun ve kalın olan genç oyuncu, bu fiziksel özelliğini ortalama seviyelerde olan ayak hareketliliğiyle birleştirip uzun adımlarıyla açık sahayı minimum adımda kat edebiliyor. Böylece kısa sürede rakip potaya giderek sayı üretme şansı yakalıyor. Bu avantajı, işin savunma kısmında kol mesafesini aktif bir biçimde kontrol edebilmesini sağlıyor.













"Onu geçtiğimiz sene Basketball Without Borders organizasyonunda ve Euroleague Final Four'da yakından takip etme şansı yakalamıştım. Fiziksel özelliği ve şut seti beni en çok etkileyen özellikleriydi. Doğal şut gücü ve temiz mekaniği onun gibi bir oyuncu için çok önemli. Savunmada ise enerji ve hamle konusunda gelişmesi gerekiyor. Bence Euroleague'de dakikalarını arttırabilmesi ve mücadeleci olması onun gelişimi açısından değerli."







Federico Gaibotti – Eurospects Scout'u













Topla hareketlenmesi ve pozisyon bilgisi şu an temel seviyelerde. Yani çizgi gerisinde seti kuracağı zaman perde kullanmakta iyi ancak topsuz oyunları okuyup o bölgeye seri pas atma konusunda gelişim aşamasında. Şut mekaniğinin ise gerçekten çok iyi olduğu söylenebilir.













"Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe'de bir gelenek oluştu: Eski Yugoslavya'dan gelen genç guard'ları geleceğin yıldızı hâline getirmek. Hırvat Bojan Bogdanovic ve Sırp Bogdan Bogdanovic ile Marko Guduric'ten sonra şimdi sırada Bosnalı Tarık Biberovic var. Topla ilk temasını harika yapabilmesi, şut konusundaki yetenekleri ve oyun okuma becerileriyle atletizm konusundaki eksikliklerini kapatıyor. Böylece hem kısa forvet hem de şutör guard olarak oynayabiliyor. Biberovic, Türkiye'ye çok genç yaşlarda geldi. Bu yüzden şu an dakikaları kısıtlı ama Fenerbahçe gibi bir kulüpte bulunması onun kariyeri için önemli."





Marco Munno - La Giornata Tipo'da yazar













Sıradaki yıldız





Tarık Biberovic on sekiz yaşında olan çoğu Avrupalı basketbol oyuncusu gibi Euroleague'de etkileyici istatistikler üretebilmiş değil. Ancak ihtiyaç duyduğu gelişim sürecini hevesle karşılaması, sahip olduğu yetenek potansiyeli ve en önemlisi Zeljko Obradovic gibi bir koçla çalışıyor olması onu dikkate değer kılıyor. Ayrıca fiziksel ve biraz da teknik bakımdan Bogdan Bogdanovic'e benzerliğiyle taraftarların desteğini daima ardında hissediyor. Kısacası Biberovic, iki Bogdanovic'in ve Guduric'in ardından, Fenerbahçe'nin sıradaki yıldızı olmaya en büyük aday.













Hazırlayan: Kuzey KILIÇ