Sıradışı Tarih Semineri

Sihirli Tarih Eğitim Organizasyonu, TARKEM ve Müzakereci Arabulucular Derneği işbirliği ile düzenlenen Sıradışı Tarih ve Kültür Etkinliği Ege Genç İş Adamları Derneği (EGİAD) toplantı salonunda 8 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Tarihçi-Yazar ve Yaratıcı Drama Lideri Pınar Sözer Tonga, Tarkem Genel Müdürü Sergenç İneler ve Müzakereci Arabulucu-Felsefe Öğretmeni İlknur Sarı'nın sunum yapacağı semine başta tarih öğretmenleri olmak üzere tarihe meraklı herkese açık olacak. Seminere sosyal bilimler, ilkokul, rehberlik öğretmenleri, vakıf, dernek ve kamu kurumlarında çocuklarla kültürel konularda çalışma yapanların, kent kültürü ve tarihine ilgi duyanların, hoşgörü kenti İzmir'de fikir çatışmalarında uzlaşmayı yakalamak isteyen herkesin katılabileceğini söyleyen Tarihçi-Yazar Pınar Sözer Tonga, "Kentimizi, kültürel kimliğimizi koruyarak geleceğe taşıyabiliriz" dedi.

Sıradışı Tarih ve Kültür Etkinliği'nde şu konu başlıkları üzerinde durulacak;

- Kentsel yenileme alanı Kemeraltı ve çevresinde keşfedilmeyi bekleyen tarihsel doku

- Eğlenceli gezi ve proje uygulamalarıyla tarihi sevdirmek

- Müzelerde yapılabilecek etkinlik örnekleri

- Karagöz ve Nasreddin Hoca'nın problem çözme yöntemleri

- Anadolu'da Uzlaşma Kültürü