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Sırakayalar Şelalesi buz tuttu

Bayburt'ta soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" oluşturdu.

25.02.2020 09:18 | Son Güncelleme: 25.02.2020 09:19Sırakayalar Şelalesi buz tuttu
'ta soğuk havanın etkisiyle donan Sırakayalar Şelalesi, adeta buzdan "görsel şölen" oluşturdu.

Divanyolu Dağları ile Kırklar Tepe eteklerinden doğduktan sonra Yaylalar köyündeki Komönü ve Başçayırlar mevkiinde toplanarak Kopuz Deresi üzerinden 20 metreden dökülen Sırakayalar Şelalesi, her mevsim ayrı güzelliğe bürüyor.

İlkbaharda coşkulu akan suyu ile ziyaretçilerine ayrı bir güzellik yaşatan, bu yönüyle özellikle yerli turistlerin ilgi odağı olan şelale, kışın buzla kaplı görüntüsüyle de görenleri adeta büyülüyor.

Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelalenin buzla kaplı görüntüsü, seyrine doyum olmayan görüntü oluşturuyor. - BAYBURT

Bayburt, Güncel

Kaynak: İHA

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